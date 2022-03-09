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21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА проголосовал за аннулирование результатов российских клубов в Евролиге

Инсайдер beIN Sports Ишмаил Шенол в своём «твиттере» рассказал о том, что ЦСКА на собрании Евролиги проголосовал за аннулирование результатов матчей с участием российских команд.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что голос ЦСКА стал решающим, поскольку ещё шесть команд проголосовали «Против» и столько же отдали голос «За».

Санкт-петербургский «Зенит» на момент приостановки участия занимал пятую позицию в турнирной таблице чемпионата — у российского клуба 23 встречи, в которых одержано 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением.

Московский ЦСКА шёл шестым с 14 победами и десятью поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимал восьмую позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 13 побед и 12 поражений.

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