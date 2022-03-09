ЦСКА проголосовал за аннулирование результатов российских клубов в Евролиге

Сообщается, что голос ЦСКА стал решающим, поскольку ещё шесть команд проголосовали «Против» и столько же отдали голос «За».

Санкт-петербургский «Зенит» на момент приостановки участия занимал пятую позицию в турнирной таблице чемпионата — у российского клуба 23 встречи, в которых одержано 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением.