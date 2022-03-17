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17 марта, источник: Vesti.kz

БК «Астана» назначил нового тренера

Исполняющим обязанности главного тренера баскетбольного клуба «Астана» назначен сербский специалист Деян Парежанин, сообщает пресс-служба команды.

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Источник: pbcastana.kz

Деян — выходец из системы баскетбольного клуба «Партизан», одной из самых лучших по подготовке кадетов старого света. Всю тренерскую карьеру он провел, работая с молодыми командами в Сербии, команды под его началом выступали и в Евролиге.

Тренерский путь Деяна стартовал около десяти лет назад в Боснии. Работал в системе баскетбольного клуба «Босния», где руководил селекционной службой. Его подопечные выиграли несколько турниров в своих возрастных группах. В сезоне-2010/2011 руководимая Парежаниным «Босния», была самой молодой командой национального турнира, но это не помешало ей дойти до полуфинала Кубка и выиграть премьер-лигу. В сезоне-2013/2015 он работал с молодежными дружинами белградского клуба «Мега Визура»: команда до 18 лет играла в Евролиге в своей возрастной категории. Последним местом работы был клуб KLS, фарм-клуб ведущей сербской команды «Войводина», где Парежанин был главным тренером.

Напомним, предыдущим наставником «Астаны» был другой серб Дарко Руссо. С ним расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

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