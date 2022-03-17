БК «Астана» назначил нового тренера

Деян — выходец из системы баскетбольного клуба «Партизан», одной из самых лучших по подготовке кадетов старого света. Всю тренерскую карьеру он провел, работая с молодыми командами в Сербии, команды под его началом выступали и в Евролиге.

Тренерский путь Деяна стартовал около десяти лет назад в Боснии. Работал в системе баскетбольного клуба «Босния», где руководил селекционной службой. Его подопечные выиграли несколько турниров в своих возрастных группах. В сезоне-2010/2011 руководимая Парежаниным «Босния», была самой молодой командой национального турнира, но это не помешало ей дойти до полуфинала Кубка и выиграть премьер-лигу. В сезоне-2013/2015 он работал с молодежными дружинами белградского клуба «Мега Визура»: команда до 18 лет играла в Евролиге в своей возрастной категории. Последним местом работы был клуб KLS, фарм-клуб ведущей сербской команды «Войводина», где Парежанин был главным тренером.