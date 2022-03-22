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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евролига объявила о дисквалификации всех российских клубов из турнира

Исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение исключить российские клубы из турнира, сообщает официальный сайт ЦСКА.

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Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА, УНИКС и «Зенит» отстранены от участия в сезоне-2021/22 из-за ситуации на Украине. Также из Еврокубка был исключен «Локомотив-Кубань».

Все результаты игр регулярного чемпионата нынешнего сезона с участием российских команд будут исключены из любых расчетов командного зачета Евролиги и Еврокубка.

Ранее, 28 февраля исполнительный совет акционеров Евролиги объявил о приостановке участия российских команд в турнирах.

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