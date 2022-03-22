Евролига объявила о дисквалификации всех российских клубов из турнира
Исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение исключить российские клубы из турнира, сообщает официальный сайт ЦСКА.
Исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение исключить российские клубы из турнира, сообщает официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА, УНИКС и «Зенит» отстранены от участия в сезоне-2021/22 из-за ситуации на Украине. Также из Еврокубка был исключен «Локомотив-Кубань».
Все результаты игр регулярного чемпионата нынешнего сезона с участием российских команд будут исключены из любых расчетов командного зачета Евролиги и Еврокубка.
Ранее, 28 февраля исполнительный совет акционеров Евролиги объявил о приостановке участия российских команд в турнирах.