«А как насчёт этого?» Митрович возмутился, что журналисты не осудили флаг НАТО на матче

Напомним, до начала игры баскетболисты сербской команды отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War».
Эту тему осветили многие СМИ, однако некоторые из них не стали рассказывать, что во время самой игры сербские болельщики и баскетболисты подверглись неоднократным провокациям со стороны литовских фанатов.
В своих социальных сетях Митрович поделился заявлением литовского журналиста о том, что болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги во время игры. Он обратился к баскетбольным порталам Eurohoops и Sportando, спросив, почему они не сообщают об этом, а только о деталях до начала матча.
«А как насчёт этого?» — написал Митрович.
Ранее другой баскетболист «Црвены Звезды» Аарон Уайт рассказал, что его команде запретили держать украинский флаг перед игрой.