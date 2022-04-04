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11:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«А как насчёт этого?» Митрович возмутился, что журналисты не осудили флаг НАТО на матче

Баскетболист «Црвены Звезды» Лука Митрович дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл перед матчем сербской команды с «Жальгирисом» в Евролиге (98:103 ОТ).

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, до начала игры баскетболисты сербской команды отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War».

Эту тему осветили многие СМИ, однако некоторые из них не стали рассказывать, что во время самой игры сербские болельщики и баскетболисты подверглись неоднократным провокациям со стороны литовских фанатов.

В своих социальных сетях Митрович поделился заявлением литовского журналиста о том, что болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги во время игры. Он обратился к баскетбольным порталам Eurohoops и Sportando, спросив, почему они не сообщают об этом, а только о деталях до начала матча.

«А как насчёт этого?» — написал Митрович.

Ранее другой баскетболист «Црвены Звезды» Аарон Уайт рассказал, что его команде запретили держать украинский флаг перед игрой.

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