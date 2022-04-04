Фанаты «Црвены Звезды» требуют ухода игрока, осудившего спецоперацию России

Ранее американский спортсмен заявил, что его команде запретили держать в руках украинский флаг. Также он выступил против спецоперации России на Украине.

«Жертвовать другими, чтобы спасти себя, — это позор. Мы надеемся, что чемоданы уже упакованы», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте движения.

«Жертвовать другими, чтобы спасти себя, — это позор. Мы надеемся, что чемоданы уже упакованы», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте движения.

Перед началом игры в Каунасе во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке с баннером цветов флага Украины и надписью «Stop the war» («Остановите войну»). Баскетболисты «Црвены Звезды» не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики. Также фанаты «Жальгириса» во время встречи размахивали на трибуне флагом НАТО.