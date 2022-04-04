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14:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты «Црвены Звезды» требуют ухода игрока, осудившего спецоперацию России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Фанатское движение сербской «Црвены Звезды» «Делие Север» потребовало ухода баскетболиста Аарона Уайта после его высказывания об акции с украинским флагом перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против литовского «Жальгириса».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее американский спортсмен заявил, что его команде запретили держать в руках украинский флаг. Также он выступил против спецоперации России на Украине.

«Жертвовать другими, чтобы спасти себя, — это позор. Мы надеемся, что чемоданы уже упакованы», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте движения.

Перед началом игры в Каунасе во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке с баннером цветов флага Украины и надписью «Stop the war» («Остановите войну»). Баскетболисты «Црвены Звезды» не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики. Также фанаты «Жальгириса» во время встречи размахивали на трибуне флагом НАТО.

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