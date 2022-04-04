«Црвена Звезда» выступила против политизации баскетбольной Евролиги

«Црвена Звезда» в воскресенье в Каунасе (Литва) проиграла в овертайме «Жальгирису» в перенесенном матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги (98:103). Перед началом матча во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке с баннером цветов флага Украины и надписью «Stop the war» («Остановите войну»). Баскетболисты «Црвены Звезды» не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики.

«Црвена Звезда» как спортивный клуб и представитель Республики Сербия, занявший четкую позицию в связи с ситуацией на Украине и следующий официальной позиции нашей страны, в официальном общении с руководством Евролиги и «Жальгирисом» за несколько дней до матча в Литве ясно дала понять, что не будет использовать знамя в цветах флага любого государства, потому что таким образом игроки будут участвовать в манипуляции и политизации одного из самых гуманных и универсальных лозунгов «Остановите войну», — говорится в заявлении клуба. — К большому сожалению, наша просьба не разворачивать баннер, который не является нейтральным, не была удовлетворена, возможно под чьим-то давлением, и все после этого было политическим спектаклем, а не спортом, и серьезно нарушило основные принципы Евролиги и баскетбола".

После игры баскетболист “Црвены Звезды” Аарон Уайт заявил, что его команде запретили держать в руках украинский флаг и подчеркнул, что осуждает события на Украине. В ответ на это фанатское движение “Црвены Звезды” “Делие Север” потребовало ухода Уайта из команды.

«И игроки, и сотрудники “Црвены Звезды” действовали в соответствии с решением высших органов клуба, в том числе и Аарон Уайт, который без возражений подчинился решению и показал своим примером, что он часть команды, — отмечается в заявлении. — Этим заявлением мы защищаем игрока, который необоснованно подвергся нападкам со стороны общественности. Мы призываем всех игроков “Црвены Звезды” не осуждать Уайта и не вмешиваться в политику и отношения, которые они могут не понимать, а поддержать его как спортсмена, который ведет себя как профессионал с момента перехода в клуб и который беспрекословно поддержал свою команду в воскресенье вечером и сделал то, что многие в его конкретной ситуации не сделали бы».