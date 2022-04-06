Баскетболистки «Олимпии» стали вторыми финалистками чемпионата Беларуси

Сегодня в пятом, решающем поединке полуфинальной серии бронзовые призеры прошлого национального первенства выиграли на своей площадке у баскетболисток «Цмокi-Мiнск» со счетом 74:55. До этого команды в Гродно обменялись победами: сначала успех был на стороне «Олимпии» — 71:53, а потом минчанки взяли реванш — 57:45. Затем в Минске «Цмокi» выиграли с результатом 73:66, а потом также в столице гродненская команда сумела выиграть со счетом 75:56.

Первым участником финальной серии за золотые медали стал действующий чемпион страны столичный «Горизонт». В полуфинальной серии подопечные Натальи Трофимовой трижды подряд уверенно переиграли гродненскую «Викторию» — 115:43, 113:49 и 85:70.

Первые поединки решающей серии за золотые медали состоятся 11 и 13 апреля на площадке «Горизонта». Стартовые встречи серии за бронзу между «Цмокамi» и «Викторией» пройдут 8 и 10 апреля в Минске. Медальные серии продлятся до трех побед одной из команд.

Год назад свой 12-й по счету чемпионский титул завоевали баскетболистки «Горизонта», трижды обыгравшие «Цмокi-Мiнск» (71:66, 67:63, 78:55). В серии за бронзовые награды «Олимпия» была сильнее «БДУ-Цмокi» (85:47, 104:50, 76:54).