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01:25 (мск), источник: БЕЛТА

«Импульс-БГУИР» пробился в ¼ финала мужского чемпионата Беларуси по баскетболу

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты минского клуба «Импульс-БГУИР» вышли в четвертьфинал мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во втором поединке серии ⅛ финала студенты обыграли воспитанников РЦОП-СДЮШОР с результатом 77:45. Вчера «Импульс-БГУИР» также был сильнее — 74:61. В четвертьфинале его соперником будет клуб «Гродно-93».

Также сегодня в первом матче за попадание в ¼ финала молодежный состав «Цмокi-Мiнск» разгромил на своей площадке «Гродно-93-ГрГУ» со счетом 97:52. Их вторая встреча состоится завтра в Гродно. Победитель этого противостояния сыграет с чемпионами страны баскетболистами главной команды столичных «драконов».

Еще в двух четвертьфинальных сериях до двух викторий лидер регулярного сезона могилевский «Борисфен» встретится с «Гомельскими рысями», а витебский «Рубон» поспорит за выход в полуфинал с резервистами команды «Цмокi-Мiнск».

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