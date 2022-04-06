«Импульс-БГУИР» пробился в ¼ финала мужского чемпионата Беларуси по баскетболу

Во втором поединке серии ⅛ финала студенты обыграли воспитанников РЦОП-СДЮШОР с результатом 77:45. Вчера «Импульс-БГУИР» также был сильнее — 74:61. В четвертьфинале его соперником будет клуб «Гродно-93».

Также сегодня в первом матче за попадание в ¼ финала молодежный состав «Цмокi-Мiнск» разгромил на своей площадке «Гродно-93-ГрГУ» со счетом 97:52. Их вторая встреча состоится завтра в Гродно. Победитель этого противостояния сыграет с чемпионами страны баскетболистами главной команды столичных «драконов».