«Цмокi-Мiнск» победили баскетболисток «Виктории» на старте бронзовой серии

Сегодня в первом поединке подопечные Андрея Вавлева переиграли на своей площадке гродненскую «Викторию» со счетом 70:61 (13:18, 19:7, 24:11, 14:25). Самой результативной в составе победительниц стала Дарья Магаляс, набравшая 16 очков. У гостей лучшей была Алеся Слиж, в активе которой 14 баллов. Послезавтра эти команды вновь встретятся в Минске, а 15 апреля они сыграют в Гродно. Серия за бронзу продлится до трех побед одной из команд.