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01:18 (мск), источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» победили баскетболисток «Виктории» на старте бронзовой серии

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» вышли вперед в серии за бронзовые медали 30-го чемпионата Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в первом поединке подопечные Андрея Вавлева переиграли на своей площадке гродненскую «Викторию» со счетом 70:61 (13:18, 19:7, 24:11, 14:25). Самой результативной в составе победительниц стала Дарья Магаляс, набравшая 16 очков. У гостей лучшей была Алеся Слиж, в активе которой 14 баллов. Послезавтра эти команды вновь встретятся в Минске, а 15 апреля они сыграют в Гродно. Серия за бронзу продлится до трех побед одной из команд.

В борьбе за золото национального первенства действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» сыграют с гродненской «Олимпией». Первые поединки решающей серии за золотые медали состоятся 11 и 13 апреля в Минске.

Год назад свой 12-й по счету чемпионский титул завоевал «Горизонт», трижды обыгравший «Цмокi-Мiнск» (71:66, 67:63, 78:55). В серии за бронзовые награды «Олимпия» была сильнее «БДУ-Цмокi» (85:47, 104:50, 76:54).

Кроме «Горизонта» золото национального первенства завоевывали «Олимпия», которая является восьмикратным чемпионом, минские «Цмокi» (шесть раз), борисовская «Березина» (трижды).

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