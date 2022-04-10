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01:26 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Гродно-93» с трудом одолели «Импульс-БГУИР» в ¼ финала чемпионата Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Гродно-93» с большим трудом одолели столичный «Импульс-БГУИР» в первой домашней встрече четвертьфинальной серии мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня гродненская команда почти все время вела в счете, но в конце четвертой четверти минчане выровняли положение. И все же хозяева в самой концовке сумели вырвать победу с перевесом в два очка — 86:84. Через неделю, 16 апреля, соперники встретятся в Минске, а если счет в серии до двух побед будет равным, то 19 апреля они вновь сыграют в Гродно.

Лидер регулярного сезона могилевский «Борисфен» не испытал никаких проблем в гостевом матче с «Гомельскими рысями», выиграв с результатом 113:93. Второй поединок состоится 11 апреля в Могилеве. Витебский «Рубон» переиграл на своей площадке резервистов клуба «Цмокi-Мiнск» со счетом 93:89. Их вторая встреча намечена на 16 апреля в столице. Действующие чемпионы страны баскетболисты главной команды «Цмокi-Мiнск» в первом четвертьфинальном матче разгромили молодежный состав «драконов» — 91:38. Завтра состоится второй поединок.

На женском первенстве страны вчера началась серия за бронзу — баскетболистки команды «Цмокi-Мiнск» победили у себя дома гродненскую «Викторию» со счетом 70:61. Завтра они снова сыграют на площадке столичного клуба. Первые поединки решающей серии за золотые медали между столичным «Горизонтом» и гродненской «Олимпией» состоятся 11 и 13 апреля в Минске. Медальные серии продлятся до трех побед одной из команд.

Год назад свой 12-й по счету чемпионский титул завоевали баскетболистки «Горизонта», трижды обыгравшие клуб «Цмокi-Мiнск». В серии за бронзовые награды «Олимпия» была сильнее дружины «БДУ-Цмокi».

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