Баскетболистки «Горизонта» вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси

Сегодня в первом поединке в Минске подопечные Натальи Трофимовой долгое время уступали гродненской «Олимпии» и только в концовке встречи сумели дожать соперниц и выиграть с преимуществом в семь очков — 68:61 (5:16, 17:7, 23:22, 23:16). Послезавтра соперники вновь встретятся на площадке столичного РГУОР, а их третий поединок состоится 18 апреля.

В серии за бронзовые награды баскетболистки «Цмокi-Мiнск» дважды победили у себя дома гродненскую «Викторию» — 70:61 и 85:60. Их следующая встреча пройдет 15 апреля в Гродно. Обе медальные серии продлятся до трех побед одной из команд.