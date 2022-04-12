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01:20 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Горизонта» вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» вышли вперед в финальной серии за золотые медали женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в первом поединке в Минске подопечные Натальи Трофимовой долгое время уступали гродненской «Олимпии» и только в концовке встречи сумели дожать соперниц и выиграть с преимуществом в семь очков — 68:61 (5:16, 17:7, 23:22, 23:16). Послезавтра соперники вновь встретятся на площадке столичного РГУОР, а их третий поединок состоится 18 апреля.

В серии за бронзовые награды баскетболистки «Цмокi-Мiнск» дважды победили у себя дома гродненскую «Викторию» — 70:61 и 85:60. Их следующая встреча пройдет 15 апреля в Гродно. Обе медальные серии продлятся до трех побед одной из команд.

Год назад свой 12-й чемпионский титул завоевал «Горизонт», трижды обыгравший «Цмокi-Мiнск». В серии за бронзовые награды «Олимпия» была сильнее «БДУ-Цмокi». Кроме «Горизонта» золото национального первенства завоевывала «Олимпия», которая является восьмикратным чемпионом, минские «Цмокi» шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Трижды золото брала борисовская «Березина».

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