Стали известны все пары плей-офф Евролиги
Израильский «Маккаби» на домашней площадке переиграл турецкий «Фенербахче» в матче 35-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Израильский «Маккаби» на домашней площадке переиграл турецкий «Фенербахче» в матче 35-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча проходила на «Менора Мивтачим Арене» (Тель-Авив, Израиль) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:76.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Нанналли, набравший 19 очков. В составе гостей паркета 14 очков на свой счёт записал Девин Букер.
Таким образом, этот матч стал последним в регулярном чемпионате Евролиги, благодаря чему определились все пары плей-офф.
Пары плей-офф Евролиги:
«Барселона» (1) — «Бавария» (8);
«Реал» (4) — «Маккаби» (5);
«Олимпиакос» (2) — «Монако» (7);
«Милан» (3) — «Анадолу Эфес» (6).