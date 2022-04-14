Стали известны все пары плей-офф Евролиги

Встреча проходила на «Менора Мивтачим Арене» (Тель-Авив, Израиль) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Нанналли, набравший 19 очков. В составе гостей паркета 14 очков на свой счёт записал Девин Букер.

Таким образом, этот матч стал последним в регулярном чемпионате Евролиги, благодаря чему определились все пары плей-офф.