Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» завоевали бронзу чемпионата Беларуси

Сегодня в третьем поединке, состоявшемся в Гродно, подопечные Андрея Вавлева победили с результатом 73:38 (14:11, 22:8, 20:9, 17:10). До этого минчанки дважды выиграли у себя дома — 70:61 и 85:60.

В серии за золото 30-го национального первенства действующим чемпионкам страны баскетболисткам «Горизонта» до второго кряду титула осталось одержать всего одну победу над гродненской «Олимпией». В двух стартовых поединках на площадке столичного РГУОР подопечные Натальи Трофимовой выиграли — 68:61 и 82:48. Третья встреча состоится в понедельник, 18 апреля.