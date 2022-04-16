Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» завоевали бронзу чемпионата Беларуси

Сегодня в третьем поединке, состоявшемся в Гродно, подопечные Андрея Вавлева победили с результатом 73:38 (14:11, 22:8, 20:9, 17:10). До этого минчанки дважды выиграли у себя дома — 70:61 и 85:60.
В серии за золото 30-го национального первенства действующим чемпионкам страны баскетболисткам «Горизонта» до второго кряду титула осталось одержать всего одну победу над гродненской «Олимпией». В двух стартовых поединках на площадке столичного РГУОР подопечные Натальи Трофимовой выиграли — 68:61 и 82:48. Третья встреча состоится в понедельник, 18 апреля.
Год назад «Горизонт» завоевал свой 12-й чемпионский титул, трижды обыграв «Цмокi-Мiнск». В серии за бронзовые награды «Олимпия» была сильнее «БДУ-Цмокi». Кроме «Горизонта» золото национального первенства завоевывала «Олимпия», которая является восьмикратным чемпионом, минские «Цмокi» шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Трижды золото брала борисовская «Березина».