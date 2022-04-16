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01:23 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» завоевали бронзу чемпионата Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» стали обладательницами бронзовых медалей женского чемпионата Беларуси, выиграв серию за 3-е место у гродненской «Виктории» с сухим счетом 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: bc-tsmoki.by

Сегодня в третьем поединке, состоявшемся в Гродно, подопечные Андрея Вавлева победили с результатом 73:38 (14:11, 22:8, 20:9, 17:10). До этого минчанки дважды выиграли у себя дома — 70:61 и 85:60.

В серии за золото 30-го национального первенства действующим чемпионкам страны баскетболисткам «Горизонта» до второго кряду титула осталось одержать всего одну победу над гродненской «Олимпией». В двух стартовых поединках на площадке столичного РГУОР подопечные Натальи Трофимовой выиграли — 68:61 и 82:48. Третья встреча состоится в понедельник, 18 апреля.

Год назад «Горизонт» завоевал свой 12-й чемпионский титул, трижды обыграв «Цмокi-Мiнск». В серии за бронзовые награды «Олимпия» была сильнее «БДУ-Цмокi». Кроме «Горизонта» золото национального первенства завоевывала «Олимпия», которая является восьмикратным чемпионом, минские «Цмокi» шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Трижды золото брала борисовская «Березина».

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