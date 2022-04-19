Баскетболистки «Горизонта» второй раз подряд стали чемпионками Беларуси

Сегодня в третьем поединке серии за золотые медали 30-го национального первенства подопечные Натальи Трофимовой выиграли у гродненской «Олимпии» со счетом 68:52 (18:16, 22:8, 8:9, 20:19). В двух стартовых матчах финальной серии на площадке столичного РГУОР они также были сильнее — 68:61 и 82:48. Это второй подряд и 13-й в истории чемпионский титул баскетболисток «Горизонта». В этом сезоне чемпионки не потерпели ни одного поражения.

Обладательницами бронзовых медалей нынешнего первенства стали баскетболистки «Цмокi-Мiнск», которые в серии за 3-е место трижды обыграли соперниц из гродненской «Виктории» 70:61, 85:60 и 73:38.

Лучшим игроком завершившегося первенства признана лидер чемпионок Анастасия Веремеенко.

Год назад «Горизонт» в финале выиграл у «Цмокi-Мiнск». В серии за бронзовые награды «Олимпия» победила «БДУ-Цмокi». Кроме «Горизонта» золото национального первенства завоевывала «Олимпия», которая является восьмикратным чемпионом, минские «Цмокi» шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Трижды золото брала борисовская «Березина».

Участники мужского чемпионата завтра определят последнего участника полуфинальной стадии. В решающем четвертьфинальном поединке баскетболисты «Гродно-93» примут на своей площадке столичный «Импульс-БГУИР». В первой встрече гродненский клуб выиграл у себя дома со счетом 88:86, а в Минске соперники взяли реванш — 82:69. Победитель этого четвертьфинала встретится с лидером регулярного сезона могилевским «Борисфеном», который в ¼ финала дважды обыграл «Гомельских рысей» — 113:93 и 106:44.