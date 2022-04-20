Баскетболисты «Гродно-93» стали последними полуфиналистами чемпионата Беларуси

Сегодня в решающем поединке четвертьфинальной серии гродненская команда победила на своей площадке гостей из столичного клуба «Импульс-БГУИР» с результатом 96:75. В первой встрече гродненский клуб выиграл у себя дома со счетом 88:86, а затем в Минске соперники взяли реванш — 82:69. В борьбе за выход в финал «Гродно-93» встретится с действующими чемпионами страны баскетболистами «Цмокi-Мiнск», которые в ¼ финала дважды победили свою молодежную команду — 91:38 и 95:53.