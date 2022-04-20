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01:58 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Гродно-93» стали последними полуфиналистами чемпионата Беларуси

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Гродно-93» последними пробились в полуфинальную стадию мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в решающем поединке четвертьфинальной серии гродненская команда победила на своей площадке гостей из столичного клуба «Импульс-БГУИР» с результатом 96:75. В первой встрече гродненский клуб выиграл у себя дома со счетом 88:86, а затем в Минске соперники взяли реванш — 82:69. В борьбе за выход в финал «Гродно-93» встретится с действующими чемпионами страны баскетболистами «Цмокi-Мiнск», которые в ¼ финала дважды победили свою молодежную команду — 91:38 и 95:53.

Во второй полуфинальной серии лидер регулярного сезона могилевский «Борисфен», обыгравший «Гомельских рысей» (113:93 и 106:44), будет соперничать с витебским клубом «Рубон», который взял верх над резервистами столичных «драконов» (93:89 и 81:74).

Первые встречи полуфинальных серий до трех побед одной из команд состоятся 21 и 23 апреля в Минске и Могилеве.

Вчера победителями женского чемпионата страны второй раз подряд стали баскетболистки «Горизонта», обыгравшие в финале соперниц из гродненской «Олимпии». Бронзовые медали завоевали баскетболистки «Цмокi-Мiнск», которые в серии за 3-е место трижды победили гродненскую «Викторию».

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