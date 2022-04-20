«Барселона» победила «Баварию» в первом матче ¼ финала Евролиги

Встреча прошла на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась со счётом 77:67 (20:22, 23:11, 19:18, 15:16) в пользу подопечных литовского специалиста Шарунаса Ясикявичюса.

Самым результативным в составе победителей стал американский центровой Брэндон Дэвис, записавший на свой счёт 19 очков. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Владимир Лучич. В его активе 20 очков.

Следующий матч серии вновь состоится в Барселоне. Встреча пройдёт 21 апреля и начнётся в 21:00 по московскому времени.