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11:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» победила «Баварию» в первом матче ¼ финала Евролиги

Завершился первый матч четвертьфинала Евролиги, в котором «Барселона» принимала мюнхенскую «Баварию».

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Источник: Официальный сайт баскетбольной Евролиги

Встреча прошла на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась со счётом 77:67 (20:22, 23:11, 19:18, 15:16) в пользу подопечных литовского специалиста Шарунаса Ясикявичюса.

Самым результативным в составе победителей стал американский центровой Брэндон Дэвис, записавший на свой счёт 19 очков. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Владимир Лучич. В его активе 20 очков.

Следующий матч серии вновь состоится в Барселоне. Встреча пройдёт 21 апреля и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Ранее в другом четвертьфинальном матче Евролиги «Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Милан» — 64:48.

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