«Цмокi-Мiнск» и «Борисфен» стали финалистами чемпионата Беларуси по баскетболу

Действующие чемпионы страны баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в третьем матче полуфинальной серии победили на выезде соперников из «Гродно-93» — 80:61. На своей площадке подопечные Ростислава Вергуна также были сильнее — 89:76 и 93:66. В четвертьфинале «драконы» были сильнее своей молодежной команды, а гродненская дружина одолела столичный «Импульс-БГУИР».

Во второй полуфинальной серии лидер регулярного сезона могилевский «Борисфен» также в трех поединках выиграл у витебского клуба «Рубон». Сегодня могилевчане победили в гостях с результатом 84:64, а до этого брали верх у себя дома — 89:81 и 88:72. На предыдущей стадии могилевчане победили «Гомельских рысей», а витебский клуб взял верх над резервистами «Цмокi-Мiнск».

Первые поединки решающей серии за чемпионский титул состоятся 6 и 8 мая на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец», а 13 мая соперники встретятся в Минске. В эти же сроки пройдут матчи за бронзовые награды между баскетболистами «Гродно-93» и «Рубона». Медальные серии продлятся до трех побед одной из команд.

В финальной серии прошлого сезона столичные «драконы» обыграли «Борисфен» со счетом 3:1. Обладателями бронзовых медалей впервые стали баскетболисты «Импульса-БГУИР», одолевшие с серии за третье место «Гродно-93».