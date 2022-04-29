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29 апреля, источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» и «Борисфен» стали финалистами чемпионата Беларуси по баскетболу

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На баскетбольном чемпионате Беларуси среди мужских команд сегодня завершились полуфинальные серии. Как и четыре последних сезона, за золотые медали поспорят «Цмокi-Мiнск» и могилевский «Борисфен», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионы страны баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в третьем матче полуфинальной серии победили на выезде соперников из «Гродно-93» — 80:61. На своей площадке подопечные Ростислава Вергуна также были сильнее — 89:76 и 93:66. В четвертьфинале «драконы» были сильнее своей молодежной команды, а гродненская дружина одолела столичный «Импульс-БГУИР».

Во второй полуфинальной серии лидер регулярного сезона могилевский «Борисфен» также в трех поединках выиграл у витебского клуба «Рубон». Сегодня могилевчане победили в гостях с результатом 84:64, а до этого брали верх у себя дома — 89:81 и 88:72. На предыдущей стадии могилевчане победили «Гомельских рысей», а витебский клуб взял верх над резервистами «Цмокi-Мiнск».

Первые поединки решающей серии за чемпионский титул состоятся 6 и 8 мая на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец», а 13 мая соперники встретятся в Минске. В эти же сроки пройдут матчи за бронзовые награды между баскетболистами «Гродно-93» и «Рубона». Медальные серии продлятся до трех побед одной из команд.

В финальной серии прошлого сезона столичные «драконы» обыграли «Борисфен» со счетом 3:1. Обладателями бронзовых медалей впервые стали баскетболисты «Импульса-БГУИР», одолевшие с серии за третье место «Гродно-93».

Минские «Цмокi» 13 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у «Гродно-93», столичный «Виталюр» четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.

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