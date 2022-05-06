Баскетболисты «Гродно-93» обыграли «Рубон» на старте бронзовой серии чемпионата Беларуси

На протяжении всей встречи хозяева полностью контролировали ход игры и ни разу не позволили соперникам выйти вперед, победив со счетом 89:75 (25:22, 28:17, 12:9, 24:27). Послезавтра соперники вновь сыграют в Гродно, а 13 мая встретятся в Витебске.

В борьбе за чемпионский титул пятый сезон кряду встретятся «Цмокi-Мiнск» и могилевский «Борисфен». Сегодня их первый поединок состоится на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец». Послезавтра они также встретятся в Могилеве, а 13 мая сыграют на паркете столичного Дворца спорта. В полуфинальной серии действующие чемпионы страны «Цмокi-Мiнск» трижды переиграли «Гродно-93» — 89:76, 93:66 и 80:61. Баскетболисты «Борисфена», которые стали победителями регулярного сезона, в полуфинале уверенно выиграли у витебского клуба «Рубон» — 89:81, 88:72 и 84:64.

Медальные серии продлятся до трех побед одной из команд.

В финальной серии прошлого сезона столичные «драконы» обыграли «Борисфен» со счетом 3:1. Обладателями бронзовых медалей впервые стали баскетболисты «Импульса-БГУИР», одолевшие в серии за третье место «Гродно-93».