«Цмокi» выиграли у «Борисфена» в первом матче финальной серии за золото чемпионата Беларуси

Начало поединка на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» прошло с преимуществом хозяев, но гости постепенно выровняли игру и к большому перерыву вышли вперед на два очка — 40:38. Во второй половине могилевчане несколько раз лидировали, но в концовке игры действующие чемпионы страны все же сумели переломить ход поединка и в итоге победили с разницей в 12 баллов — 84:72 (18:23, 22:15, 15:21, 29:13). Послезавтра «Борисфен» и «Цмокi» вновь встретятся в Могилеве, а 13 мая сыграют на паркете столичного Дворца спорта. В полуфинальной серии «Цмокi-Мiнск» трижды переиграли «Гродно-93» — 89:76, 93:66 и 80:61. Баскетболисты «Борисфена», которые стали победителями регулярного сезона, в полуфинале уверенно выиграли у витебского клуба «Рубон» — 89:81, 88:72 и 84:64.