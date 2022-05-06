Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика
Металлург Лп
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Краснодар-2
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брест
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Алавес
Хоккей. НХЛ
20:00
Вашингтон
Флорида
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Астон Вилла
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Саутгемптон
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Химки
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Ахмат
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Байер
24
Футбол. Зарубежный
21:45
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
КАМАЗ
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Барселона
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Текстильщик
41
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург
Олимп-Долгопрудный
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Спартак-2
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Гранада
26
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
Колорадо
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Велес
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
13
Хоккей. НХЛ
8.05
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
8.05
Даллас
Калгари
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Томь
20
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Эдмонтон
28
Все события
Фоторепортажи
12Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил
11Девятикратные
6 мая, источник: БЕЛТА

«Цмокi» выиграли у «Борисфена» в первом матче финальной серии за золото чемпионата Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Цмокi-Мiнск» выиграли у баскетболистов могилевского «Борисфена» в первом матче серии за золотые награды чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Начало поединка на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» прошло с преимуществом хозяев, но гости постепенно выровняли игру и к большому перерыву вышли вперед на два очка — 40:38. Во второй половине могилевчане несколько раз лидировали, но в концовке игры действующие чемпионы страны все же сумели переломить ход поединка и в итоге победили с разницей в 12 баллов — 84:72 (18:23, 22:15, 15:21, 29:13). Послезавтра «Борисфен» и «Цмокi» вновь встретятся в Могилеве, а 13 мая сыграют на паркете столичного Дворца спорта. В полуфинальной серии «Цмокi-Мiнск» трижды переиграли «Гродно-93» — 89:76, 93:66 и 80:61. Баскетболисты «Борисфена», которые стали победителями регулярного сезона, в полуфинале уверенно выиграли у витебского клуба «Рубон» — 89:81, 88:72 и 84:64.

Также сегодня стартовала серия за третье место. Баскетболисты «Гродно-93» победили у себя гостей из «Рубона» со счетом 89:75. Их второй поединок также пройдет в Гродно 8 мая, а 13 мая соперники встретятся в Витебске.

Медальные серии продлятся до трех побед одной из команд.

В финальной серии прошлого сезона столичные «драконы» обыграли «Борисфен» со счетом 3:1. Обладателями бронзовых медалей впервые стали баскетболисты «Импульса-БГУИР», одолевшие в серии за третье место «Гродно-93».

Минские «Цмокi» 13 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у «Гродно-93», столичный «Виталюр» четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Весь YouTube затаив дыхание смотрит за прыжком этого кота - удивительно! (В
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь