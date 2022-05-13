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13 мая, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» 14-й раз подряд стали чемпионами Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в 14-й раз подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в третьем поединке финальной серии за золото 30-го национального первенства подопечные Ростислава Вергуна обыграли на площадке столичного Дворца спорта могилевский «Борисфен» со счетом 81:75 (18:22, 24:19, 20:18, 19:16).

До этого в двух матчах на паркете могилевского спорткомплекса «Олимпиец» минчане также встретили упорнейшее сопротивление со стороны команды Андрея Кривоноса, но все же были сильнее — 84:72 и 64:59.

В полуфинале «Цмокi» трижды переиграли «Гродно-93» — 89:76, 93:66 и 80:61. Баскетболисты «Борисфена», которые стали победителями регулярного сезона, выиграли у витебского клуба «Рубон» — 89:81, 88:72 и 84:64.

Серия за бронзовые награды продолжается. Сегодня в Витебске в третьем матче баскетболисты «Рубона» обыграли «Гродно-93» — 86:79. В двух встречах в Гродно команды обменялись победами: в первой игре хозяева выиграли со счетом 89:75, а потом «Рубон» взял реванш с результатом 81:74. Таким образом, для общей победы в бронзовой серии витебчанам осталось выиграть всего один поединок. Он состоится 15 мая в Витебске.

В финальной серии прошлого сезона столичные «драконы» обыграли «Борисфен» со счетом 3:1. Обладателями бронзовых медалей впервые стали баскетболисты «Импульса-БГУИР», одолевшие в серии за третье место «Гродно-93».

Минские «Цмокi» 14 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у «Гродно-93», столичный «Виталюр» четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.

Победительницами женского первенства в 13-й раз стали баскетболистки «Горизонта», победившие в серии за чемпионский титул гродненскую «Олимпию». Бронзу завоевали «Цмокi-Мiнск», которые в серии за 3-е место обыграли соперниц из гродненской «Виктории». Кроме «Горизонта» золото национального первенства завоевывала «Олимпия», у которой восемь титулов, минские «Цмокi» шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Трижды золото брала борисовская «Березина».

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