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09:31 (мск), источник: Газета.Ру

Баскетбольный ЦСКА уведомил о намерении принять участие в Евролиге, несмотря на санкции

Московский баскетбольный клуб ЦСКА уведомил Евролигу о намерении принять участие в турнире, несмотря на санкции, передает Eurohoops.

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Источник: РИА "Новости"

Стоит отметить, что армейцы остаются акционерами турнира. ЦСКА проинформировал остальных акционеров о своем желании, направив официальное письмо.

ЦСКА является совладельцем турнира. Если клуб не сможет играть из-за санкций, то он все равно останется в составе правления Евролиги.

Отметим, что ранее организатор турниров Евролиги и Еврокубка ECA (Euroleague Commercial Assets) опубликовал заявление, в котором сказано о приостановке участия российских клубов ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань) в Евролиге и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в Еврокубке из-за политической ситуации в мире.

9 марта прошло собрание клубов Евролиги по баскетболу, на котором обсуждалось аннулирование результатов всех прошедших матчей турнира с участием российских клубов.

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