Баскетбольный ЦСКА уведомил о намерении принять участие в Евролиге, несмотря на санкции

Стоит отметить, что армейцы остаются акционерами турнира. ЦСКА проинформировал остальных акционеров о своем желании, направив официальное письмо.

ЦСКА является совладельцем турнира. Если клуб не сможет играть из-за санкций, то он все равно останется в составе правления Евролиги.

Отметим, что ранее организатор турниров Евролиги и Еврокубка ECA (Euroleague Commercial Assets) опубликовал заявление, в котором сказано о приостановке участия российских клубов ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань) в Евролиге и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в Еврокубке из-за политической ситуации в мире.