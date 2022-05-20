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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» победил «Барселону» и вышел в финал Евролиги

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в полуфинальном матче «Финала четырех» баскетбольный Евролиги.

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Источник: Пресс-служба ACB

Матч, прошедший в Белграде в четверг, завершился со счетом 86:83 (19:19, 15:26, 26:11, 26:27) в пользу «Реала». Самым результативным игроком матча стал форвард «Барселоны» Никола Миротич, оформивший дабл-дабл (26 очков, 12 подборов). У победителей по 18 очков набрали Фабьен Козёр и Гершон Ябуселе.

«Реал» вышел в финал Евролиги, где сыграет против турецкого «Анадолу Эфес». «Барселона» примет участие в матче за третье место, ее соперником станет греческий «Олимпиакос». Встречи пройдут 21 мая.

Ранее исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение отстранить российские команды (ЦСКА, УНИКС, «Зенит») от участия в турнире и аннулировать их результаты из-за событий на Украине.

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