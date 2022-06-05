Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
19:00
Гибралтар
Северная Македония
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Уэльс
Украина
00
Футбол. Лига наций
21:45
Чехия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Норвегия
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Грузия
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
Футбол. Лига наций
16:00
Сан-Марино
Мальта
02
Все события
Фоторепортажи
20Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
13Столкновения полиции с фанатами перед финалом ЛЧ
17:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главного тренера «Реала» госпитализировали после инфаркта

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Главный тренер «Реала» Пабло Ласо госпитализирован после перенесенного инфаркта, сообщается на сайте мадридского баскетбольного клуба.

Наверх
Источник: Reuters

У 54-летнего тренера случился инфаркт в воскресенье утром. Его доставили в одну из больницу в Мадриде.

Ласо возглавляет «Реал» с 2011 года. Мадридский клуб под его руководством дважды становился победителем Евролиги. В минувшем сезоне «сливочные» дошли до финала турнира, где уступили турецкому «Анадолу Эфес».

 'Кровь залила бассейн': как мордобой ватерполистов СССР и Венгрии шокировал мир
Американцы травят Овечкина и унижают себя
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь