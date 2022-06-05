Главного тренера «Реала» госпитализировали после инфаркта
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Главный тренер «Реала» Пабло Ласо госпитализирован после перенесенного инфаркта, сообщается на сайте мадридского баскетбольного клуба.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Главный тренер «Реала» Пабло Ласо госпитализирован после перенесенного инфаркта, сообщается на сайте мадридского баскетбольного клуба.
У 54-летнего тренера случился инфаркт в воскресенье утром. Его доставили в одну из больницу в Мадриде.
Ласо возглавляет «Реал» с 2011 года. Мадридский клуб под его руководством дважды становился победителем Евролиги. В минувшем сезоне «сливочные» дошли до финала турнира, где уступили турецкому «Анадолу Эфес».