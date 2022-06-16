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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские клубы не допустили до участия в сезоне баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ни один российский клуб не выступит в чемпионате баскетбольной Евролиги в новом сезоне, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Правление Евролиги сформировало состав команд на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире.

В минувшем сезоне в Евролиге играли ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС, но все они были в марте исключены из состава участников чемпионата, а их результаты были аннулированы, из-за ситуации на Украине.

В Кубке Европы в новом сезоне также не будет российских команд. Весной из числа участников турнира в минувшем сезоне был исключен краснодарский «Локомотив-Кубань».

В новом сезоне Евролиги выступят испанские «Барселона», «Реал» (Мадрид), «Баскония» и «Валенсия» (wild card), турецкие «Анадолу Эфес» и «Фенербахче», немецкие «Альба» и «Бавария», французский АСВЕЛ, «Монако» (победитель Кубка Европы-2022), итальянские «Милан» и «Виртус Болонья», литовский «Жальгирис», греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, а также сербские «Црвена Звезда» и «Партизан» (wild card).

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