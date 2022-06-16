Российские клубы не допустили до участия в сезоне баскетбольной Евролиги

Правление Евролиги сформировало состав команд на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире.

В минувшем сезоне в Евролиге играли ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС, но все они были в марте исключены из состава участников чемпионата, а их результаты были аннулированы, из-за ситуации на Украине.

В Кубке Европы в новом сезоне также не будет российских команд. Весной из числа участников турнира в минувшем сезоне был исключен краснодарский «Локомотив-Кубань».