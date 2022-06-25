Шесть баскетбольных клубов хотят лишить ЦСКА лицензии для переизбрания Бертомеу в Евролиге

Письмо подписали французский АСВЕЛ, испанские «Реал», «Барселона» и «Баскония», турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес». Как пишет SDNA, они хотят сорвать встречу клубов, запланированную на 30 июня. Ожидается, что на ней утвердят уход с поста президента Евролиги господина Бертомеу.

Шесть клубов, подписавших письмо, считают, что господина Бертомеу, который является президентом организации с 2011 года, нужно переизбрать. По их мнению, участие ЦСКА в совете клубов неправомерно, так как Евролига не допустила российские команды до следующего турнира на фоне событий на Украине. Вместе с тем у московского клуба есть право голоса, так как он обладает лицензией типа А. Кроме того, ЦСКА является одним из акционеров Евролиги. В случае исключения клуба, сторонники ухода господина Бертомеу не смогут получить большинство при голосовании.