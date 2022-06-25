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11:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Шесть баскетбольных клубов хотят лишить ЦСКА лицензии для переизбрания Бертомеу в Евролиге

Шесть клубов баскетбольной Евролиги потребовали отобрать у московского ЦСКА лицензию типа А, которая есть у 11 постоянных участников турнира. Об этом сообщает SDNA со ссылкой на письмо клубов. По данным греческого издания, таким образом клубы хотят добиться переизбрания на пост президента Евролиги Жорди Бертомеу.

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Источник: РИА "Новости"

Письмо подписали французский АСВЕЛ, испанские «Реал», «Барселона» и «Баскония», турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес». Как пишет SDNA, они хотят сорвать встречу клубов, запланированную на 30 июня. Ожидается, что на ней утвердят уход с поста президента Евролиги господина Бертомеу.

Шесть клубов, подписавших письмо, считают, что господина Бертомеу, который является президентом организации с 2011 года, нужно переизбрать. По их мнению, участие ЦСКА в совете клубов неправомерно, так как Евролига не допустила российские команды до следующего турнира на фоне событий на Украине. Вместе с тем у московского клуба есть право голоса, так как он обладает лицензией типа А. Кроме того, ЦСКА является одним из акционеров Евролиги. В случае исключения клуба, сторонники ухода господина Бертомеу не смогут получить большинство при голосовании.

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