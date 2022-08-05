ЦСКА подал в суд на Евролигу

По информации источника, делом занимается люксембургский суд. Ожидается, что вердикт по обращению ЦСКА должен быть объявлен в ближайшие дни.

16 июня стало известно, что российские баскетбольные клубы пропустят новый сезон Евролиги. Команды отстранили от участия в турнире на сезон-2022/2023 в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).