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13 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» обыграла «Реал» в матче Евролиги

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Испанский баскетбольный клуб «Барселона» победил мадридский «Реал» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: AP 2022

Встреча в Барселоне завершилась победой хозяев со счетом 75:73 (24:15, 16:15, 23:22, 12:21). Самым результативным игроком матча стал Габриэль Дек из «Реала», в активе которого 21 очко. В составе хозяев больше всех очков набрал Сертач Шанлы (14).

В первом туре Евролиги каталонцы проиграли, столичный клуб одержал победу.

В июне правление Евролиги сформировало состав участников на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире. В прошлом сезоне в Евролиге играли ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Из-за ситуации на Украине все они в марте были исключены из состава участников чемпионата, а их результаты аннулировали.

Другие результаты игрового дня:

  • «Монако» — «Анадолу Эфес» (Турция) — 95:92 (ОТ);.
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:77;.
  • «Болонья» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 66:63.

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