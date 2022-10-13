«Барселона» обыграла «Реал» в матче Евролиги

Встреча в Барселоне завершилась победой хозяев со счетом 75:73 (24:15, 16:15, 23:22, 12:21). Самым результативным игроком матча стал Габриэль Дек из «Реала», в активе которого 21 очко. В составе хозяев больше всех очков набрал Сертач Шанлы (14).

В июне правление Евролиги сформировало состав участников на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире. В прошлом сезоне в Евролиге играли ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Из-за ситуации на Украине все они в марте были исключены из состава участников чемпионата, а их результаты аннулировали.