«Барселона» обыграла «Реал» в матче Евролиги
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Испанский баскетбольный клуб «Барселона» победил мадридский «Реал» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Испанский баскетбольный клуб «Барселона» победил мадридский «Реал» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в Барселоне завершилась победой хозяев со счетом 75:73 (24:15, 16:15, 23:22, 12:21). Самым результативным игроком матча стал Габриэль Дек из «Реала», в активе которого 21 очко. В составе хозяев больше всех очков набрал Сертач Шанлы (14).
В первом туре Евролиги каталонцы проиграли, столичный клуб одержал победу.
В июне правление Евролиги сформировало состав участников на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире. В прошлом сезоне в Евролиге играли ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Из-за ситуации на Украине все они в марте были исключены из состава участников чемпионата, а их результаты аннулировали.
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