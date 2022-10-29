Баскетболисты «Борисфена» обыграли «МИНСК» в чемпионате Беларуси

Сегодня на паркете могилевского спорткомплекса «Олимпиец» хозяева в упорной борьбе одолели резервистов БК «МИНСК» с результатом 72:63.

Столичный «Импульс-БГУИР» переиграл на своей площадке витебский «Рубон» — 83:75. Баскетболисты «Гродно-93» на выезде были сильнее «Гомельских рысей» — 114:61.

Сейчас турнирную таблицу возглавляет «Борисфен», у которого 15 очков, на балл меньше у «Гродно-93», в активе «Рубона» и резервистов минчан по 12 очков.

В центральном поединке женского первенства чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» переиграли обладательниц бронзы спортсменок «МИНСКА» с перевесом в три очка — 72:69.