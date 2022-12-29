Баскетболисты «МИНСКА» в 14-й раз выиграли Кубок Беларуси

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Сегодня на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» в решающем поединке 26-го кубкового розыгрыша подопечные Ростислава Вергуна победили «Гродно-93» с результатом 77:63.

Во вчерашних полуфиналах минчане взяли верх над могилевским «Борисфеном» (82:62), а баскетболисты «Гродно-93» одолели витебский «Рубон» (76:72). Бронзовым призером стал «Борисфен», обыгравший в матче за третье место «Рубон» со счетом 75:66.

В финальном матче прошлого сезона «МИНСК» разгромил «Гродно-93» с разницей в 32 очка — 81:49. В поединке за третье место «Борисфен» оказался сильнее «Рубона» — 87:66.