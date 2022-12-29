Баскетболисты «МИНСКА» в 14-й раз выиграли Кубок Беларуси
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» в 14-й раз стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» в 14-й раз стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» в решающем поединке 26-го кубкового розыгрыша подопечные Ростислава Вергуна победили «Гродно-93» с результатом 77:63.
Во вчерашних полуфиналах минчане взяли верх над могилевским «Борисфеном» (82:62), а баскетболисты «Гродно-93» одолели витебский «Рубон» (76:72). Бронзовым призером стал «Борисфен», обыгравший в матче за третье место «Рубон» со счетом 75:66.
В финальном матче прошлого сезона «МИНСК» разгромил «Гродно-93» с разницей в 32 очка — 81:49. В поединке за третье место «Борисфен» оказался сильнее «Рубона» — 87:66.
Недавно в финале женского кубкового турнира баскетболистки «Горизонта», представляющие Минскую область, одолели гродненскую «Олимпию» с перевесом всего в два балла — 74:72. В игре за бронзу БК «МИНСК» взял верх над «Гомельскими рысями» — 90:62.