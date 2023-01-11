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11 января, источник: БЕЛТА

«Горизонт» сохранил лидерство в женском чемпионате Беларуси по баскетболу

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» сохранили за собой первое место в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БК "Горизонт"

В первом поединке после новогодней паузы действующие чемпионки страны разгромили свою резервную команду «Горизонт-2» с разницей в 44 очка — 93:49. Для команды Натальи Трофимовой это 13-я победа в 14 проведенных встречах. Еще два фаворита сегодня также добились успеха. БК «МИНСК» на своей арене был сильнее «Гомельских рысей» — 95:40, а гродненская «Олимпия» уверенно обыграла на своей площадке молодежную команду минчанок — 73:43.

Сейчас в активе «Горизонта» 27 очков после 14 проведенных встреч, баскетболистки «МИНСКА» и «Олимпии» имеют по 26 баллов.

Лидер мужского чемпионата могилевский «Борисфен» возобновил турнир гостевой победой над столичным клубом «Импульс-БГУИР» — 83:74, баскетболисты «Гродно-93» также на выезде одолели витебский «Рубон» с перевесом в два очка — 76:74, а резервисты БК «МИНСК» переиграли в гостях аутсайдеров соревнований «Гомельских рысей» со счетом 76:62. Гомельчане потерпели 17-е поражение в 17 сыгранных матчах.

После 17 игр у «Борисфена» 32 очка, на три балла меньше у «Гродно-93», «Рубон» набрал 27 очков.

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