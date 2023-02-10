Могилевский «Борисфен» победил баскетболистов «Гродно-93» в чемпионате Беларуси

Сегодня в домашнем поединке 21-го тура подопечные Андрея Кривоноса разгромили одного из своих главных конкурентов «Гродно-93» с результатом 89:64. После этой победы «Борисфен» набрал 39 очков, гродненские баскетболисты отстают на три балла, витебский «Рубон» набрал 34 очка, у резервистов БК «МИНСК» 29 баллов.