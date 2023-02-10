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10 февраля, источник: БЕЛТА

Могилевский «Борисфен» победил баскетболистов «Гродно-93» в чемпионате Беларуси

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» закрепились на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в домашнем поединке 21-го тура подопечные Андрея Кривоноса разгромили одного из своих главных конкурентов «Гродно-93» с результатом 89:64. После этой победы «Борисфен» набрал 39 очков, гродненские баскетболисты отстают на три балла, витебский «Рубон» набрал 34 очка, у резервистов БК «МИНСК» 29 баллов.

Турнирную таблицу женского первенства возглавляют баскетболистки «МИНСКА», набравшие 34 очка в 18 проведенных встречах, у действующего чемпиона страны и гродненской «Олимпии» по 32 зачетных балла. В эти выходные дни лучшие белорусские баскетболистки в составе национальной сборной проведут в Минске два товарищеских матча с командой России.

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