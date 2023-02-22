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22 февраля, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Горизонта» победили «МИНСК» в матче чемпионата Беларуси

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры женского чемпионата Беларуси баскетболистки «МИНСКА» проиграли «Горизонту» в дополнительное время с разницей в 4 очка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БК "МИНСК"

Основное время сегодняшнего поединка двух фаворитов национального первенства завершилось вничью — 61:61, а в овертайме подопечные Натальи Трофимовой сумели вырвать победу со счетом 67:63. В активе БК «МИНСК» 37 очков после 20 проведенных встреч, второй идет гродненская «Олимпия», у которой 36 зачетных баллов, на третьей позиции баскетболистки «Горизонта», набравшие 34 очка в 18 играх.

Турнирную таблицу мужского чемпионата страны возглавляет могилевский «Борисфен» — 43 очка (23 матча), на втором месте «Гродно-93» — 40 (23), третьим идет витебский «Рубон» — 37 (23), на четвертой строке резервный состав БК «МИНСК» — 30 (21). В субботу, 25 февраля, все лидеры встретятся между собой: «Борисфен» сыграет в Витебске против «Рубона», а «Гродно-93» примет на своей площадке резервистов «МИНСКА».

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