Баскетболистки «Горизонта» победили «МИНСК» в матче чемпионата Беларуси

Основное время сегодняшнего поединка двух фаворитов национального первенства завершилось вничью — 61:61, а в овертайме подопечные Натальи Трофимовой сумели вырвать победу со счетом 67:63. В активе БК «МИНСК» 37 очков после 20 проведенных встреч, второй идет гродненская «Олимпия», у которой 36 зачетных баллов, на третьей позиции баскетболистки «Горизонта», набравшие 34 очка в 18 играх.