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7 марта, источник: БЕЛТА

Баскетболистки гродненской «Олимпии» победили «МИНСК» в матче чемпионата Беларуси

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки гродненской «Олимпии» обыграли «МИНСК» в домашнем матче женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На протяжении трех четвертей встречи в Гродно соперницы играли на равных и только в последней десятиминутке хозяйки сумели дожать минчанок, выиграв с перевесом в 6 очков — 55:49. В другом сегодняшнем матче лидеры первенства действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» разгромил молодежную команду БК «МИНСК» — 78:52.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Горизонт» — 42 очка (22 матча), «Олимпия» — 40 (21), «МИНСК» — 40 (22).

В единственном матче мужского чемпионата резервный состав «МИНСКА» переиграл на своей площадке аутсайдеров баскетболистов «Гомельских рысей» со счетом 64:54. Турнирную таблицу возглавляет могилевский «Борисфен», у которого 46 очков после 25 проведенных встреч, на два балла отстает «Гродно-93», третьим идет витебский «Рубон», набравший 40 очков, у резервистов «МИНСКА» 36 зачетных баллов.

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