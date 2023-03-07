Баскетболистки гродненской «Олимпии» победили «МИНСК» в матче чемпионата Беларуси

На протяжении трех четвертей встречи в Гродно соперницы играли на равных и только в последней десятиминутке хозяйки сумели дожать минчанок, выиграв с перевесом в 6 очков — 55:49. В другом сегодняшнем матче лидеры первенства действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» разгромил молодежную команду БК «МИНСК» — 78:52.

В единственном матче мужского чемпионата резервный состав «МИНСКА» переиграл на своей площадке аутсайдеров баскетболистов «Гомельских рысей» со счетом 64:54. Турнирную таблицу возглавляет могилевский «Борисфен», у которого 46 очков после 25 проведенных встреч, на два балла отстает «Гродно-93», третьим идет витебский «Рубон», набравший 40 очков, у резервистов «МИНСКА» 36 зачетных баллов.