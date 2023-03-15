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14:55 (мск), источник: ТАСС

В Евролиге заявили, что возвращение российских клубов не рассматривается до окончания СВО

Евролига будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета, отметили в организации.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Евролига не рассматривает возвращение российских клубов в турнир до окончания специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе Евролиги со ссылкой на генерального директора Маршала Гликмана.

— Если говорить об участии [в Евролиге] российских клубов, то можем сослаться на высказывания Маршала Гликмана: «Этого не будет, пока не закончатся военные действия. Мы последуем рекомендациям МОК [Международного олимпийского комитета] и будем действовать соответственно», — говорится в сообщении.

22 марта прошлого года исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» были исключены из Евролиги, а краснодарский «Локомотив-Кубань» — из Еврокубка. Позже отстранение российских клубов было продлено еще на один сезон.

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