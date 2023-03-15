В Евролиге заявили, что возвращение российских клубов не рассматривается до окончания СВО

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Евролига не рассматривает возвращение российских клубов в турнир до окончания специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе Евролиги со ссылкой на генерального директора Маршала Гликмана.

— Если говорить об участии [в Евролиге] российских клубов, то можем сослаться на высказывания Маршала Гликмана: «Этого не будет, пока не закончатся военные действия. Мы последуем рекомендациям МОК [Международного олимпийского комитета] и будем действовать соответственно», — говорится в сообщении.