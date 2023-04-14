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18:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Панатинаикос» оштрафован на две победы за нарушение финансового фэйр-плей

Греческий «Панатинаикос» был оштрафован на две победы в сезоне-2022/23 Евролиги за нарушение финансового фэйр-плей во время пандемии COVID-19.

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Источник: AFP 2022

Согласно официальному заявлению Евролиги, организация была оштрафована на неназванную сумму денег и две победы в текущем чемпионате турнира.

— «Панатинаикос» и Комиссия по контролю за менеджментом (MCC) достигли мирового соглашения, которое наложит на греческий клуб как спортивные, так и экономические санкции в соответствии со статьями 7 и 8 Правил финансовой стабильности и честной игры Евролиги и статьей 60 Дисциплинарного кодекса. Спортивная санкция будет заключаться в вычете двух побед из общего числа команд в турнирной таблице текущего сезона.

При наложении санкции MCC положительно оценил кооперативное поведение и открытость клуба в процессе мониторинга. Спортивная санкция не окажет прямого влияния на индивидуальную и командную статистику или рекорды, — говорится в заявлении Евролиги.

Таким образом, «Панатинаикос» закончит регулярку на 17-й строчке, опередив лишь французский «Виллербан» (8−26). Последний матч сезона команда проведет в гостях у сербского «Партизана».

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