«Панатинаикос» оштрафован на две победы за нарушение финансового фэйр-плей

Согласно официальному заявлению Евролиги, организация была оштрафована на неназванную сумму денег и две победы в текущем чемпионате турнира.

— «Панатинаикос» и Комиссия по контролю за менеджментом (MCC) достигли мирового соглашения, которое наложит на греческий клуб как спортивные, так и экономические санкции в соответствии со статьями 7 и 8 Правил финансовой стабильности и честной игры Евролиги и статьей 60 Дисциплинарного кодекса. Спортивная санкция будет заключаться в вычете двух побед из общего числа команд в турнирной таблице текущего сезона.

При наложении санкции MCC положительно оценил кооперативное поведение и открытость клуба в процессе мониторинга. Спортивная санкция не окажет прямого влияния на индивидуальную и командную статистику или рекорды, — говорится в заявлении Евролиги.