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22:06 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Рубона» сократили разрыв в ½ финала чемпионата Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты витебского «Рубона» сократили отставание от «МИНСКА» в полуфинале мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в третьем матче полуфинальной серии витебчане сумели переиграть на своей арене действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» с результатом 84:81. В двух первых встречах ½ финала на площадке минчан «Рубон» потерпел два поражения — 102:78 и 85:67. Послезавтра соперники вновь встретятся в Витебске.

Во второй полуфинальной серии баскетболисты «Гродно-93» выигрывают у могилевского «Борисфена» — 2:1. В двух стартовых матчах в Могилеве соперники обменялись победами: сначала выиграли хозяева — 76:70, а потом гости взяли реванш — 80:61. В третьем поединке гродненская дружина выиграла у себя дома со счетом 79:71. Завтра команды вновь встретятся в Гродно. Полуфинальные серии проходят до трех побед одной из команд.

Победителем женского чемпионата страны в третий раз стал «Горизонт», который в финальной серии за золото трижды подряд обыграл баскетболисток гродненской «Олимпии». Бронзовые награды завоевали баскетболистки «МИНСКА», которые одержали три крупные победы над «Гомельскими рысями».

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