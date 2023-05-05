Баскетболисты «Рубона» сократили разрыв в ½ финала чемпионата Беларуси

Сегодня в третьем матче полуфинальной серии витебчане сумели переиграть на своей арене действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» с результатом 84:81. В двух первых встречах ½ финала на площадке минчан «Рубон» потерпел два поражения — 102:78 и 85:67. Послезавтра соперники вновь встретятся в Витебске.

Во второй полуфинальной серии баскетболисты «Гродно-93» выигрывают у могилевского «Борисфена» — 2:1. В двух стартовых матчах в Могилеве соперники обменялись победами: сначала выиграли хозяева — 76:70, а потом гости взяли реванш — 80:61. В третьем поединке гродненская дружина выиграла у себя дома со счетом 79:71. Завтра команды вновь встретятся в Гродно. Полуфинальные серии проходят до трех побед одной из команд.