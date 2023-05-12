«Борисфен» вышел вперед в бронзовой серии чемпионата Беларуси по баскетболу

Сегодня в первой игре на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» хозяева проиграли первую четверть 20:23, но потом завладели инициативой и выиграли с перевесом 7 очков — 80:73. Послезавтра команды вновь сыграют в Могилеве, а 18 мая встретятся в Витебске.

В стартовом поединке серии за золото национального первенства баскетболисты «МИНСКА» с большим трудом одолели на своей арене гостей из «Гродно-93» — 71:67. Завтра соперники снова выйдут на паркет «Минск-Арены», а 19 мая будут играть в Гродно. Оба финалиста выиграли полуфинальные серии с одинаковым результатом — 3:1. Минчане переиграли «Рубон», а гродненцы были сильнее «Борисфена».

В золотой серии предыдущего национального чемпионата «МИНСК» переиграл «Борисфен», а «Гродно-93» взял бронзу, победив «Рубон». БК «МИНСК» является 14-кратным чемпионом Беларуси, причем он никому не уступает золото с 2009 года. Баскетболисты «Гродно-93» выигрывали золотые медали 8 раз, последний чемпионский титул был завоеван в 2004 году.