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12 мая, источник: БЕЛТА

«Борисфен» вышел вперед в бронзовой серии чемпионата Беларуси по баскетболу

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» победили витебский «Рубон» на старте серии за бронзовые награды чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в первой игре на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» хозяева проиграли первую четверть 20:23, но потом завладели инициативой и выиграли с перевесом 7 очков — 80:73. Послезавтра команды вновь сыграют в Могилеве, а 18 мая встретятся в Витебске.

В стартовом поединке серии за золото национального первенства баскетболисты «МИНСКА» с большим трудом одолели на своей арене гостей из «Гродно-93» — 71:67. Завтра соперники снова выйдут на паркет «Минск-Арены», а 19 мая будут играть в Гродно. Оба финалиста выиграли полуфинальные серии с одинаковым результатом — 3:1. Минчане переиграли «Рубон», а гродненцы были сильнее «Борисфена».

В золотой серии предыдущего национального чемпионата «МИНСК» переиграл «Борисфен», а «Гродно-93» взял бронзу, победив «Рубон». БК «МИНСК» является 14-кратным чемпионом Беларуси, причем он никому не уступает золото с 2009 года. Баскетболисты «Гродно-93» выигрывали золотые медали 8 раз, последний чемпионский титул был завоеван в 2004 году.

Победителем недавно завершившегося женского чемпионата страны в третий раз подряд стал «Горизонт», который в финальной серии за золото трижды обыграл баскетболисток гродненской «Олимпии». Бронзовые награды завоевали баскетболистки «МИНСКА», которые одержали три крупные победы над «Гомельскими рысями».

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