«Борисфен» второй раз победил «Рубон» в серии за бронзу чемпионата Беларуси

Сегодня во втором поединке в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» хозяева выиграли с разницей в пять очков — 74:69. В начале заключительной четверти подопечные Андрея Кривоноса уступали 10 баллов, но сумели в концовке вырвать победу. В стартовой домашней встрече могилевчане выиграли со счетом 80:73. Третий поединок состоится 18 мая в Витебске, и если «Борисфен» выиграет, то станет обладателем бронзовых наград.

После двух встреч серии за золотые медали действующий чемпион страны «МИНСК» выигрывает у «Гродно-93» — 2:0. В первом поединке на паркете «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна с трудом одолели команду Дмитрия Кузьмина — 71:67, а потом разгромили гостей с перевесом в 33 очка — 107:74. Следующая встреча соискателей золота состоится 19 мая не в Гродно, как планировалось ранее, а на площадке столичного Falcon Club. В случае победы минчане завоюют свой 15-й кряду чемпионский титул. Оба финалиста выиграли полуфинальные серии с одинаковым результатом — 3:1. БК «МИНСК» переиграл витебский «Рубон», а гродненцы были сильнее могилевского «Борисфена».

В золотой серии предыдущего национального чемпионата «МИНСК» переиграл «Борисфен», а «Гродно-93» взял бронзу, победив «Рубон». БК «МИНСК» никому не уступает золото с 2009 года. Баскетболисты «Гродно-93» выигрывали золотые медали 8 раз, последний чемпионский титул был завоеван в 2004 году.