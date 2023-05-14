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18:36 (мск), источник: БЕЛТА

«Борисфен» второй раз победил «Рубон» в серии за бронзу чемпионата Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» во второй раз обыграли витебский «Рубон» в бронзовой серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня во втором поединке в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» хозяева выиграли с разницей в пять очков — 74:69. В начале заключительной четверти подопечные Андрея Кривоноса уступали 10 баллов, но сумели в концовке вырвать победу. В стартовой домашней встрече могилевчане выиграли со счетом 80:73. Третий поединок состоится 18 мая в Витебске, и если «Борисфен» выиграет, то станет обладателем бронзовых наград.

После двух встреч серии за золотые медали действующий чемпион страны «МИНСК» выигрывает у «Гродно-93» — 2:0. В первом поединке на паркете «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна с трудом одолели команду Дмитрия Кузьмина — 71:67, а потом разгромили гостей с перевесом в 33 очка — 107:74. Следующая встреча соискателей золота состоится 19 мая не в Гродно, как планировалось ранее, а на площадке столичного Falcon Club. В случае победы минчане завоюют свой 15-й кряду чемпионский титул. Оба финалиста выиграли полуфинальные серии с одинаковым результатом — 3:1. БК «МИНСК» переиграл витебский «Рубон», а гродненцы были сильнее могилевского «Борисфена».

В золотой серии предыдущего национального чемпионата «МИНСК» переиграл «Борисфен», а «Гродно-93» взял бронзу, победив «Рубон». БК «МИНСК» никому не уступает золото с 2009 года. Баскетболисты «Гродно-93» выигрывали золотые медали 8 раз, последний чемпионский титул был завоеван в 2004 году.

Победителем недавно завершившегося женского чемпионата страны в третий раз подряд стал «Горизонт», который в финальной серии за золото трижды обыграл баскетболисток гродненской «Олимпии». Бронзовые награды завоевали баскетболистки «МИНСКА», которые одержали три крупные победы над «Гомельскими рысями».

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