Белорусские баскетболистки выиграли Единую континентальную лигу 3×3

Сегодня в Санкт-Петербурге белоруски обыграли в финальном поединке питерский COP-Petersburg с результатом 20:14. В составе чемпионок играли Анастасия Бабак, Елена Титовец, Полина Верабей и Ульяна Скиба.

Завтра в городе на Неве пройдет решающий этап пятого сезона мужской Единой континентальной лиги. В четвертьфинале соперником баскетболистов команды «Минск-Беларусь» будет COP Bad Boys из Санкт-Петербурга. За белорусскую дружину выступят Сергей Вабищевич, Ян Маринин, Максим Коратцов и Алексей Навойчик. Победитель мужских соревнований получит право выступить на престижном турнире STREETBALL 3×3 ELITE.