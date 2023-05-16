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16 мая, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки выиграли Единую континентальную лигу 3×3

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси (U-23) стала первым победителем женской Единой континентальной лиги по баскетболу 3×3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Фото Белорусской федерации баскетбола

Сегодня в Санкт-Петербурге белоруски обыграли в финальном поединке питерский COP-Petersburg с результатом 20:14. В составе чемпионок играли Анастасия Бабак, Елена Титовец, Полина Верабей и Ульяна Скиба.

Завтра в городе на Неве пройдет решающий этап пятого сезона мужской Единой континентальной лиги. В четвертьфинале соперником баскетболистов команды «Минск-Беларусь» будет COP Bad Boys из Санкт-Петербурга. За белорусскую дружину выступят Сергей Вабищевич, Ян Маринин, Максим Коратцов и Алексей Навойчик. Победитель мужских соревнований получит право выступить на престижном турнире STREETBALL 3×3 ELITE.

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