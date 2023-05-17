Баскетболисты «МИНСКА» в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Сегодня в третьем поединке серии за золотые медали команда Ростислава Вергуна уверенно переиграла баскетболистов «Гродно-93» с разницей в 42 очка — 105:63. Только в стартовом матче золотой серии подопечные Дмитрия Кузьмина оказали серьезное сопротивление чемпионам страны, уступив всего 4 балла, — 67:71. Вторая встреча, так же как и сегодняшняя, прошла при полном преимуществе минчан, которые подтвердили свой класс, — 107:74.

Полуфинальные серии оба финалиста выиграли с результатом 3:1 — БК «МИНСК» был сильнее витебского «Рубона», а «Гродно-93» победил могилевский «Борисфен».

В борьбе за бронзовые награды могилевчане дважды победили витебчан на своей арене — 80:73 и 74:69. Уже завтра «Борисфен» сможет завоевать бронзу, если выиграет у «Рубона» в Витебске.

В золотой серии предыдущего национального чемпионата «МИНСК» переиграл «Борисфен», а «Гродно-93» взял бронзу, победив «Рубон».

БК «МИНСК» никому не уступает золото с 2009 года. Баскетболисты «Гродно-93» выигрывали золотые медали 8 раз, чемпионами Беларуси также становились столичные клубы РТИ, РУОР и «Виталюр».