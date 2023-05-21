«Реал» обыграл «Олимпиакос» в финале баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» одержали победу над греческим «Олимпиакосом» в финальном матче плей-офф Евролиги сезона-2022/23.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» одержали победу над греческим «Олимпиакосом» в финальном матче плей-офф Евролиги сезона-2022/23.
Встреча «Финала четырех», прошедшая в Каунасе (Литва), завершилась со счетом 79:78 (17:24, 28:21, 14:18, 20:15). Самым результативным игроком в составе победителей стал Серхио Родригес (15 очков), его партнер по команде Валтер Тавариш (13 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл. У проигравших больше всех очков набрал Саша Везенков (29).
Баскетболист «сливочных» Серхио Льюль забросил победный бросок за 3 секунды до финальной сирены. Самым ценным игроком «Финала четырех» стал Тавариш.
«Реал» стал победителем Евролиги в 11-й раз в истории. В последний раз команда выигрывала турнир в 2018 году. Ранее в воскресенье «Монако» победил испанскую «Барселону» в матче за третье место.
Ранее правление Евролиги в связи с событиями на Украине сформировало состав команд на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе московского ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире.