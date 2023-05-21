Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.05
Севилья
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
21.05
Осер
ПСЖ
12
Футбол. Зарубежный
21.05
Удинезе
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
21.05
Байер
Боруссия М
22
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
США
Франция
90
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
Чехия
Швейцария
24
Футбол. Зарубежный
21.05
Валенсия
Реал
10
Футбол. Премьер-лига
21.05
Краснодар
Ростов
30
Футбол. Зарубежный
21.05
Наполи
Интер
31
Футбол. Зарубежный
21.05
Аугсбург
Боруссия Д
03
Футбол. Зарубежный
21.05
Лорьян
Ланс
13
Футбол. Зарубежный
21.05
Манчестер Сити
Челси
10
Футбол. Зарубежный
21.05
Атлетико
Осасуна
30
Футбол. Первый дивизион
21.05
Арсенал
Шинник
01
Футбол. Зарубежный
21.05
Майнц
Штутгарт
14
Футбол. Премьер-лига
21.05
Спартак
ЦСКА
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
Германия
Венгрия
72
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
Словения
Словакия
01
Футбол. Зарубежный
21.05
Брайтон
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
21.05
Брест
Клермон Фут
21
Футбол. Зарубежный
21.05
Ницца
Тулуза
00
Футбол. Зарубежный
21.05
Реймс
Анже
22
Футбол. Зарубежный
21.05
Труа
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
21.05
Торино
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
21.05
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
31
Футбол. Зарубежный
21.05
Райо Вальекано
Эспаньол
12
Футбол. Зарубежный
21.05
Аяччо
Ренн
05
Футбол. Премьер-лига
21.05
Крылья Советов
Урал
30
Футбол. Первый дивизион
21.05
Родина
Кубань
22
Футбол. Зарубежный
21.05
Лечче
Специя
00
Все события
21 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Реал» обыграл «Олимпиакос» в финале баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» одержали победу над греческим «Олимпиакосом» в финальном матче плей-офф Евролиги сезона-2022/23.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Финала четырех», прошедшая в Каунасе (Литва), завершилась со счетом 79:78 (17:24, 28:21, 14:18, 20:15). Самым результативным игроком в составе победителей стал Серхио Родригес (15 очков), его партнер по команде Валтер Тавариш (13 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл. У проигравших больше всех очков набрал Саша Везенков (29).

Баскетболист «сливочных» Серхио Льюль забросил победный бросок за 3 секунды до финальной сирены. Самым ценным игроком «Финала четырех» стал Тавариш.

«Реал» стал победителем Евролиги в 11-й раз в истории. В последний раз команда выигрывала турнир в 2018 году. Ранее в воскресенье «Монако» победил испанскую «Барселону» в матче за третье место.

Ранее правление Евролиги в связи с событиями на Украине сформировало состав команд на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе московского ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Предлагали руку и счет в банке'. Интервью с секс-символом нашего спорта
'Лечу депрессию'. Поляки загнобили волейболистку из-за ее любви к России
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь