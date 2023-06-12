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12 июня, источник: Спорт РИА Новости

Испанский клуб отказалась от участия в Евролиге по финансовым причинам

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Испанская «Гран Канария» отказалась от участия в баскетбольной Евролиге сезона-2023/24 по финансовым причинам, сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Гран Канария» в минувшем сезоне стала победителем Кубка Европы, обыграв в финале турецкий «Тюрк Телеком». Титул давал испанскому клубу путевку для участия в регулярном чемпионате Евролиги.

«Совет директоров “Гран Канарии” единогласно принял решение не участвовать в следующем розыгрыше Евролиги по финансовым причинам и снова сыграть в Кубке Европы», — говорится в сообщении.

Ранее правление Евролиги в связи с событиями на Украине сформировало состав команд на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе московского ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире.

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