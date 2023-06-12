Испанский клуб отказалась от участия в Евролиге по финансовым причинам

«Совет директоров “Гран Канарии” единогласно принял решение не участвовать в следующем розыгрыше Евролиги по финансовым причинам и снова сыграть в Кубке Европы», — говорится в сообщении.

Ранее правление Евролиги в связи с событиями на Украине сформировало состав команд на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе московского ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире.