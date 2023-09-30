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30 сентября, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Горизонта» одержали вторую победу на старте чемпионата Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На баскетбольном чемпионате Беларуси состоялись встречи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

На женском первенстве вторую победу одержали действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта», которые без особых проблем переиграли свою дочернюю команду «Горизонт-2-РЦОП» с результатом 119:41. Обладатель бронзы БК «МИНСК» также победил во второй раз, выиграв в Бресте у местной «Виктории» с перевесом в 121 очко — 139:18. Вчера «Гомельские рыси» разгромили на выезде гродненскую «Викторию» — 94:59.

Фавориты мужского турнира также одержали вторые виктории на старте нового первенства. Вице-чемпионы Беларуси баскетболисты «Гродно-93» у себя дома обыграли столичный «Импульс-БГУИР» — 88:53. Бронзовый призер могилевский «Борисфен» также на своей арене взял верх над витебским «Рубоном» со счетом 97:64. Резервисты «МИНСКА» были сильнее «Гомельских рысей» — 113:48.

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