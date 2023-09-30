Баскетболистки «Горизонта» одержали вторую победу на старте чемпионата Беларуси

На женском первенстве вторую победу одержали действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта», которые без особых проблем переиграли свою дочернюю команду «Горизонт-2-РЦОП» с результатом 119:41. Обладатель бронзы БК «МИНСК» также победил во второй раз, выиграв в Бресте у местной «Виктории» с перевесом в 121 очко — 139:18. Вчера «Гомельские рыси» разгромили на выезде гродненскую «Викторию» — 94:59.