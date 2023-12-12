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12 декабря, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Гродно-93» нанесли первое поражение «Борисфену»

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» потерпели первое поражение в играх чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня после 13 викторий кряду подопечные Андрея Кривоноса уступили на своей арене гостям из «Гродно-93» с результатом 65:89.

После сегодняшнего успеха команда Дмитрия Кузьмина догнала «Борисфен» — у обоих клубов сейчас по 27 очков, но у «Борисфена» одна игра в запасе. На третьей позиции находится витебский «Рубон», имеющий 22 зачетных балла, на два очка меньше у столичного клуба «Импульс-БГУИР», который завтра встретится с резервным составом БК «МИНСК».

В женском первенстве лидируют баскетболистки «МИНСКА», у которых 24 очка из 24 возможных, в активе чемпионок страны баскетболисток «Горизонта» 22 балла, 20 очков у гродненской «Олимпии».

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