Баскетболисты «Гродно-93» нанесли первое поражение «Борисфену»
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» потерпели первое поражение в играх чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» потерпели первое поражение в играх чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня после 13 викторий кряду подопечные Андрея Кривоноса уступили на своей арене гостям из «Гродно-93» с результатом 65:89.
После сегодняшнего успеха команда Дмитрия Кузьмина догнала «Борисфен» — у обоих клубов сейчас по 27 очков, но у «Борисфена» одна игра в запасе. На третьей позиции находится витебский «Рубон», имеющий 22 зачетных балла, на два очка меньше у столичного клуба «Импульс-БГУИР», который завтра встретится с резервным составом БК «МИНСК».
В женском первенстве лидируют баскетболистки «МИНСКА», у которых 24 очка из 24 возможных, в активе чемпионок страны баскетболисток «Горизонта» 22 балла, 20 очков у гродненской «Олимпии».