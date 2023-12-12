Баскетболисты «Гродно-93» нанесли первое поражение «Борисфену»

Сегодня после 13 викторий кряду подопечные Андрея Кривоноса уступили на своей арене гостям из «Гродно-93» с результатом 65:89.

После сегодняшнего успеха команда Дмитрия Кузьмина догнала «Борисфен» — у обоих клубов сейчас по 27 очков, но у «Борисфена» одна игра в запасе. На третьей позиции находится витебский «Рубон», имеющий 22 зачетных балла, на два очка меньше у столичного клуба «Импульс-БГУИР», который завтра встретится с резервным составом БК «МИНСК».