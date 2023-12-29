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29 декабря, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» стали бронзовыми призерами Кубка Беларуси

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершается заключительный этап 27-го розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БК Минск

В игре за бронзовые награды баскетболисты «МИНСКА» разгромили витебский «Рубон» с разницей в 46 очков — 100:54.

Вчера в полуфинале могилевчане в третьем овертайме со счетом 108:102 сумели переиграть минчан, которые до этого выигрывали Кубок страны 14 раз подряд.

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