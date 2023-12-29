Баскетболисты «Борисфена» впервые выиграли Кубок Беларуси

Сегодня на паркете минского спорткомплекса РГУОР подопечные Андрея Кривоноса победили «Гродно-93» со счетом 83:75.



Вчера в полуфинале могилевчане в третьем овертайме со счетом 108:102 сумели переиграть минчан, которые до этого выигрывали Кубок страны 14 раз подряд. Гродненские баскетболисты были сильнее витебчан — 103:70.



Лучшим игроком кубкового турнира признан могилевчанин Андрей Рогозенко.



На прошлой неделе баскетболистки «Горизонта» в четвертый раз кряду стали обладательницами Кубка страны среди женских команд, одолев в финальной встрече баскетболисток «МИНСКА» — 77:67. В игре за бронзовые награды гродненская «Олимпия» разгромила «Гомельских рысей» с результатом 99:65. Лучшим игроком женского кубкового розыгрыша была признана одна из лидеров «Горизонта» Анастасия Веремеенко.