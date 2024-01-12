Баскетболистки «МИНСКА» выиграли 14-й матч в чемпионате Беларуси

Сегодня в своем 14-м поединке лидеры первенства разгромили на выезде резервный состав «Гомельских рысей» с разницей в 73 очка — 123:50. После этой виктории в активе минчанок стало 28 очков из 28 возможных. На 4 балла меньше у гродненской «Олимпии» которая завтра сыграет в Гомеле с основной командой «рысей». Действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта», у которых также 24 очка, в воскресенье, 14 января сыграют с молодежной командой БК «МИНСК».



Лидер мужского первенства могилевский «Борисфен» завтра в Витебске встретится с местным «Рубоном». Идущие вторыми баскетболисты «Гродно-93» также на выезде сыграют со столичным клубом «Импульс-БГУИР». «Гомельские рыси» примут на своей арене резервистов «МИНСКА». Положение в лидирующей группе после 16 туров: «Борисфен» — 30 очков, «Гродно-93» — 29, «Импульс-БГУИР», «Рубон» — по 24.