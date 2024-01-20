«Монако» нанёс самое крупное поражение «Реалу» в сезоне

Клуб из маленького княжества с ходу завладел преимуществом в матче, в итоге развив его до разгромного счёта в первой четверти — 33:20. Во втором игровом отрезке «Реал» немного приблизился к сопернику, но всё равно не сумел выиграть партию — 20:23. Итоговый результат половины — 56:40 в пользу «Монако».
Большой перерыв не поменял общей картины в матче — хозяева продолжили действовать лучше на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее в третьей четверти со счётом 24:14. Заключительный игровой отрезок проходил без особой борьбы, так как «Монако» уверенно лидировал в счёте, поэтому хозяева позволили себе уступить в решающей четверти с результатом 18:20.