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00:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» нанёс самое крупное поражение «Реалу» в сезоне

19 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между французским «Монако» и мадридским «Реалом». Команды встретились в рамках 22-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой «Монако» со счётом 98:74.

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Источник: Евролига

Клуб из маленького княжества с ходу завладел преимуществом в матче, в итоге развив его до разгромного счёта в первой четверти — 33:20. Во втором игровом отрезке «Реал» немного приблизился к сопернику, но всё равно не сумел выиграть партию — 20:23. Итоговый результат половины — 56:40 в пользу «Монако».

Большой перерыв не поменял общей картины в матче — хозяева продолжили действовать лучше на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее в третьей четверти со счётом 24:14. Заключительный игровой отрезок проходил без особой борьбы, так как «Монако» уверенно лидировал в счёте, поэтому хозяева позволили себе уступить в решающей четверти с результатом 18:20.

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