«Монако» нанёс самое крупное поражение «Реалу» в сезоне

Клуб из маленького княжества с ходу завладел преимуществом в матче, в итоге развив его до разгромного счёта в первой четверти — 33:20. Во втором игровом отрезке «Реал» немного приблизился к сопернику, но всё равно не сумел выиграть партию — 20:23. Итоговый результат половины — 56:40 в пользу «Монако».