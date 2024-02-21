Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Оттава
Футбол. Еврокубки
20.02
Интер
Атлетико
10
Футбол. Еврокубки
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Миннесота
Футбол. Зарубежный
20.02
Манчестер Сити
Брентфорд
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Коламбус
Хоккей. КХЛ
20.02
Спартак
Торпедо
73
Хоккей. КХЛ
20.02
Куньлунь РС
Сочи
40
Хоккей. КХЛ
20.02
СКА
Северсталь
03
Хоккей. КХЛ
20.02
Динамо Мн
Нефтехимик
21
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
20.02
Сибирь
Лада
30
Все события
Фоторепортажи
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
00:46 (мск), источник: Чемпионат.com

В Германии скончался второй юный украинский баскетболист, подвергшийся нападению с ножом

Сегодня, 20 февраля, 18-летний украинский баскетболист немецкой команды ART Giants Артём Козаченко от тяжёлых травм скончался через 10 дней после нападения с ножом на улице. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: ART Giants

До этого Козаченко находился в больнице Оберхаузена в отделении интенсивной терапии. За последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что врачи больше не смогли помочь.

Ранее стало известно о смерти его партнёра по команде, 17-летнего украинца Владимира Ермакова, который был убит в результате этого же нападения.

«ART Giants глубоко потрясены, скорбят и прощаются с ещё одним баскетбольным талантом. Как и Вова, Артём пользовался огромной популярностью среди товарищей по команде, тренеров и друзей, и все говорили о нём только в положительном ключе», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь