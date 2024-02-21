В Германии скончался второй юный украинский баскетболист, подвергшийся нападению с ножом

До этого Козаченко находился в больнице Оберхаузена в отделении интенсивной терапии. За последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что врачи больше не смогли помочь.
Ранее стало известно о смерти его партнёра по команде, 17-летнего украинца Владимира Ермакова, который был убит в результате этого же нападения.
«ART Giants глубоко потрясены, скорбят и прощаются с ещё одним баскетбольным талантом. Как и Вова, Артём пользовался огромной популярностью среди товарищей по команде, тренеров и друзей, и все говорили о нём только в положительном ключе», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.