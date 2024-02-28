Баскетболистки «МИНСКА» продлили победную серию в чемпионате Беларуси до 20 матчей

Сегодня лидеры одержали свою 20-ю викторию подряд, уверенно переиграв в Бресте аутсайдеров турнира баскетболисток местной «Виктории» — 123:35. Гродненская «Виктория» принимала на своей площадке «Гомельских рысей» и потерпела крупное поражение со счетом 61:92. Вчера действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» победили своих резервисток с результатом 87:47, а гродненская «Олимпия» обыграла в Минске воспитанниц РГУОР — 78:51. Положение в группе лидеров: «МИНСК» — 40 очков, «Олимпия» — 37, «Горизонт» — 37. В субботу, 2 марта, состоится один из главных поединков — БК «МИНСК» примет «Горизонт».



В этот же день пройдут очередные встречи мужского первенства. Два фаворита чемпионата матчи 24-го тура проведут на своих аренах: «Гродно-93» сыграет у себя дома с витебским «Рубоном», а на паркете могилевского спорткомплекса «Борисфен» примет резервный состав «МИНСКА». Сейчас у «Гродно-93» и «Борисфена» по 43 очка, «Рубон» и столичный «Импульс-БГУИР» имеют по 33 балла.